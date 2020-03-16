Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

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Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

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Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Vacheron Constantin представляет часы, усыпанные бриллиантами

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Новости

Vacheron Constantin, один из самых известных в мире часовых брендов, представил часы, усеянные 1 344 бриллиантами, сообщает Robb Report.
Часы были представлены в рамках новой коллекции женских часов.
Общий вес камней, использованных в изделии, составляет 11,95 карата. 
Только на одном циферблате можно насчитать 588 драгоценных камней.

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Фото: Vacheron Constantin

 
Часы из коллекции ÉGÉRIE обладают дополнительным циферблатом с  указателем фаз луны, который использовался в дизайне часов Vacheron 19-го века.
Компания Vacheron Constantin известна созданием ювелирных часовых изделий. 
За свою 260-летнюю историю существования часовщики Vacheron создали много потрясающих изделий. Их обладателями стали, среди прочих, такие известные личности, как король Египта Фарук I и Марлон Брандо.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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