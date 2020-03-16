Lucapa отсрочила дату выпуска своих акций на фоне нестабильных рыночных условий

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Фото: Lucapa Diamond







Lucapa намеревается использовать средства, собранные в рамках размещения акций, для продвижения программы разведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo) в Анголе, а также для наращивания общего оборотного капитала и в корпоративных целях.

Программа разведки кимберлитов направлена на обнаружение первоисточника твердых пород или источников ценных аллювиальных алмазов, которые Lucapa и ее партнеры добывали в долине реки Какуйло в течение последних пяти лет.

Ранее Lucapa финансировала программу разведки кимберлита за счет своей доли распределения и погашения займов аллювиальной горнодобывающей компании Sociedade Mineira Do Lulo.

В 2019 году и в первом квартале 2020 года SML самостоятельно профинансировала расширение аллювиальных операций по добыче на 12 млн долларов, сократив имеющиеся свободные денежные средства, чтобы также объявить дивиденды за этот период.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Lucapa намеревается использовать средства, собранные в рамках размещения акций, для продвижения программы разведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo) в Анголе, а также для наращивания общего оборотного капитала и в корпоративных целях.Программа разведки кимберлитов направлена на обнаружение первоисточника твердых пород или источников ценных аллювиальных алмазов, которые Lucapa и ее партнеры добывали в долине реки Какуйло в течение последних пяти лет.Ранее Lucapa финансировала программу разведки кимберлита за счет своей доли распределения и погашения займов аллювиальной горнодобывающей компании Sociedade Mineira Do Lulo.В 2019 году и в первом квартале 2020 года SML самостоятельно профинансировала расширение аллювиальных операций по добыче на 12 млн долларов, сократив имеющиеся свободные денежные средства, чтобы также объявить дивиденды за этот период.

Lucapa Diamond отложила размещение своих акций посредством подписки с 20 по 30 марта в связи с нестабильной рыночной ситуацией.В начале этого месяца компания приняла решение о выпуске невозвратных прав на пропорциональной основе в соотношении по 1 новой акции на каждые 14 акций по цене выпуска в $0,11 за акцию. Таким образом компания намерена привлечь 2,8 млн долларов США.