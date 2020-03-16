Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Lucapa отсрочила дату выпуска своих акций на фоне нестабильных рыночных условий

Сегодня
Новости

Lucapa Diamond отложила размещение своих акций посредством подписки с 20 по 30 марта в связи с нестабильной рыночной ситуацией.
В начале этого месяца компания приняла решение о выпуске невозвратных прав на пропорциональной основе в соотношении по 1 новой акции на каждые 14 акций по цене выпуска в $0,11 за акцию. Таким образом компания намерена привлечь 2,8 млн долларов США. 

news_17072019_lucapa.png
Фото: Lucapa Diamond


Lucapa намеревается использовать средства, собранные в рамках размещения акций, для продвижения программы разведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo) в Анголе, а также для наращивания общего оборотного капитала и в корпоративных целях.
Программа разведки кимберлитов направлена на обнаружение первоисточника твердых пород или источников ценных аллювиальных алмазов, которые Lucapa и ее партнеры добывали в долине реки Какуйло в течение последних пяти лет. 
Ранее Lucapa финансировала программу разведки кимберлита за счет своей доли распределения и погашения займов аллювиальной горнодобывающей компании Sociedade Mineira Do Lulo. 
В 2019 году и в первом квартале 2020 года SML самостоятельно профинансировала расширение аллювиальных операций по добыче на 12 млн долларов, сократив имеющиеся свободные денежные средства, чтобы также объявить дивиденды за этот период.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished