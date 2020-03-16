Экспорт бриллиантов из Индии в феврале сократился на 40,92%

Вчера

Согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council), экспорт индийских бриллиантов в феврале 2020 года составил 1,38 млрд долларов США против 2,34 млрд долларов США в феврале 2019 года.

Импорт бриллиантов вырос в феврале 2020 года до 249,22 млн долларов США с 93,58 млн долларов в том же месяце в 2019 году.

Импорт алмазного сырья в феврале 2020 года увеличился на 6,34%, до 1,47 млрд долларов США, против 1,38 млрд долларов США, которые страна получила от импорта в феврале 2019 года.

Экспорт алмазов в феврале 2020 года составил 76,56 млн долларов против 124,06 млн долларов в феврале 2019 года.









Фото: stevepb (Pixabay)







Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов достиг в феврале 2020 года 37,05 млн долларов США против 23,35 млн долларов США в феврале годом ранее.

Импорт выращенных в лаборатории алмазов вырос до 25,47 млн ​​долларов США в течение месяца по сравнению с 9,40 млн долларов США в феврале 2019 года, в то время как импорт выращенных в лаборатории бриллиантов сократился до 6,04 млн долларов США в феврале 2020 года по сравнению с 12,95 млн долларов США годом ранее.

За одиннадцать месяцев текущего финансового года экспорт бриллиантов в апреле 2019 года - феврале 2020 года сократился на 19,38%, до 17,70 млрд долларов США, по сравнению с 21,95 млрд долларов США, полученными от экспорта за аналогичный период прошлого финансового года, тогда как импорт бриллиантов вырос на 21,04%, до 1,47 млрд долларов США, против 1,22 млрд долларов за аналогичный период предыдущего финансового года.

Импорт алмазов в отчетном году продемонстрировал снижение на 13,43%, до 12,39 млрд долларов США с 14,31 млрд долларов США в отчетном периоде годом ранее.

Экспорт алмазного сырья в апреле 2019 года - феврале 2020 года составил 1,03 млрд долларов США против 1,15 млрд долларов США за аналогичный период предыдущего года.

Экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил в апреле 2019 года - феврале 2020 года 7,18 млн долларов США против 13,42 млн долларов США за аналогичный период годом ранее.

Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил 393,21 млн долларов США в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года по сравнению с 195,44 млн долларов США за аналогичный период годом ранее.

Импорт выращенных в лаборатории алмазов составил 318,60 млн долларов США за рассматриваемый период по сравнению с 123,66 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.

Импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос до 92,51 млн долларов США в апреле 2019 года - феврале 2020 года по сравнению с 85,88 млн долларов США за аналогичный период годом ранее.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished