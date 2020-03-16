Debswana запускает стратегию развития до 2024 года на фоне сложной бизнес-среды

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Фото: Debswana



«Мы наблюдаем за показательным ростом технологических разработок в то время, когда мир быстро меняется, поэтому наша организационная структура ... должна быть быстро перестраивающейся, гибкой и креативной, - сказала она. - На нашу маржу прибыли оказывают влияние растущие эксплуатационные расходы, а также критически важные крупномасштабные проекты по продлению срока эксплуатации шахт, что выводит нас на новый уровень сложности. Это дает нам возможность создать новую Debswana».

«Мы наблюдаем за показательным ростом технологических разработок в то время, когда мир быстро меняется, поэтому наша организационная структура ... должна быть быстро перестраивающейся, гибкой и креативной, - сказала она. - На нашу маржу прибыли оказывают влияние растущие эксплуатационные расходы, а также критически важные крупномасштабные проекты по продлению срока эксплуатации шахт, что выводит нас на новый уровень сложности. Это дает нам возможность создать новую Debswana».

Стратегия, получившая название «Debswana 2024 - одна мечта, одна команда», была запущена для более чем 5500 сотрудников, работающих на трех объектах компании, а именно в Корпоративном центре Debswana (Debswana Corporate Centre, DCC), на рудниках Орапа (Orapa), Жваненг (Jwaneng), а также на Летлхакане (Letlhakane) и Дамтшаа (Damtshaa).

Пять основ стратегии развития до 2024 года включают в себя безопасность, защиту окружающей среды и сообщества; трансформацию отношения к работе людей; внедрение новых данных и технических инноваций; проекты «Debswana завтра»; а также повышение эффективности и производительности предприятий.

Добыча Debswana снизилась на 7%, до 5,9 млн каратов, в четвертом квартале 2019 года, поскольку производство на Орапа упало из-за задержки в инфраструктурном проекте в сочетании с ожидаемыми более низкими уровнями содержания алмазов в руде.

Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, запустила стратегию по развитию компании до 2024 года. Согласно сообщению компании, стратегия является смелым ответом на сложную бизнес-среду.По словам исполняющего обязанности управляющего директора Debswana Линетт Армстронг (Lynette Armstrong), цель компании заключается в том, чтобы, среди прочего, трансформироваться и измениться с помощью смелых инноваций и увлеченных и целеустремленных людей, настроенных на сотрудничество.