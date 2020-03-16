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Производство на руднике Луло компании Lucapa подскочило на 25%, до 100 700 каратов

16 марта 2020
Новости

Lucapa Diamond сообщила, что запас алмазов на аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, который принадлежит компании на 40%, вырос на 25%, до 100 700 каратов.
Согласно заявлению компании, новый запас алмазов более чем в пять раз превышает добычу на руднике Луло, которая достигла около 19 000 каратов в 2019 году за пятый год добычи на аллювиальных месторождениях. 

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Фото: Lucapa Diamond


Алмазный запас Луло прошел независимую оценку и был выверен с учетом истощения и дополнения ресурсов по состоянию на 31 декабря 2019 года внешними консультантами Z Star Mineral Resource Consultants, обновив предыдущий показатель от 31 декабря 2018 года.
Кроме того, согласно оценке, средняя стоимость доллара за карат алмазов Луло, смоделированная на уровне $1 620, показала рост на 14% по сравнению с предыдущей смоделированной оценкой в ​​$1 420 за карат.
Общий объем продаж бриллиантов Lulo на сегодняшний день составляет около $168 млн при средней цене за карат в $1900.
«Обновленный запас алмазов Луло является результатом еще одного значительного рабочего процесса, предпринятого партнерами по Луло в течение 2019 года параллельно с текущими программами по разработке аллювиальных месторождений и разведке кимберлитов, - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Наряду с позитивными реформами маркетинга алмазов, проведенными в Анголе в 2019 году, последнее увеличение как запасов камней в каратах, так и средней смоделированной цены поддерживает инвестиции, сделанные партнерами по Луло для расширения производства алмазов и получения денежных средств с 2020 года»
В компании заявили, что Lucapa была уверена, что сможет продолжать наращивать аллювиальные ресурсы, учитывая обширные территории вдоль долины реки Какуйло, которые остаются неисследованными.
«Это, вместе с недавнем приобретением двух дополнительных буровых установок, поможет нам сделать значительный шаг вперед в наших программах по разведочному бурению в 2020 году», - сказал Везеролл.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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