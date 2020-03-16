Завод «Кристалл» отметил свое 57-летие

16 марта 2020







Фото: ПО "Кристалл"



На торжественном заседании, посвященном дню рождения предприятия, с приветственным словом выступил Мурад Мухарбиевич Чапаров, генеральный директор АО «ПО «Кристалл». Он отметил, что у завода есть отличный потенциал. «Мы умеем делать первоклассные бриллианты любой огранки, и коллектив на это мотивирован. У нас есть высококвалифицированные огранщики, специалисты инженерно-технического профиля. Продукт, который они делают – бриллианты Russian Cut, – славится во всем мире своим высочайшим качеством. Сегодня курс «Кристалла» - на развитие, повышение эффективности, привлечение молодых кадров», - сказал он.

Ранее сообщалось, что АЛРОСА приобрела завод «Кристалл», находящийся в федеральной собственности, у Росимущества за $29 млн. «Кристалл» - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также их главный экспортер в стране.

На торжественном заседании, посвященном дню рождения предприятия, с приветственным словом выступил Мурад Мухарбиевич Чапаров, генеральный директор АО «ПО «Кристалл». Он отметил, что у завода есть отличный потенциал. «Мы умеем делать первоклассные бриллианты любой огранки, и коллектив на это мотивирован. У нас есть высококвалифицированные огранщики, специалисты инженерно-технического профиля. Продукт, который они делают – бриллианты Russian Cut, – славится во всем мире своим высочайшим качеством. Сегодня курс «Кристалла» - на развитие, повышение эффективности, привлечение молодых кадров», - сказал он.Ранее сообщалось, что АЛРОСА приобрела завод «Кристалл», находящийся в федеральной собственности, у Росимущества за $29 млн. «Кристалл» - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также их главный экспортер в стране.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Производственное объединение «Кристалл», входящее в группу АЛРОСА, отметило на минувшей неделе свой 57-ой день рождения.В честь события 12 марта в Смоленске состоялся торжественный вечер, на котором работников мероприятия поздравили с успешной работой и наградили за их заслуги.На торжественном собрании 14 работников предприятия за многолетний и добросовестный труд были отмечены Губернатором Смоленской области. 20 человек получили награды от Смоленской областной думы и 5 человек - от администрации Города-героя Смоленска. 17 работников предприятия помещены на Доску Почёта. Награды также получили лучшие участки и подразделения по итогам производственного соревнования.