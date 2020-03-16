DITP успешно провел ювелирную выставку, несмотря на распространение коронавируса COVID-19

Фото: DITP

BGJF стала единственной в Азии выставкой драгоценных камней и ювелирных изделий, состоявшейся в начале этого года.В мероприятии приняло участие около 10 000 посетителей из Таиланда и из-за рубежа, а также 994 компании, которые представили свои товары на 2 086 стендах, что на 10% больше, чем во время 63-ей BGJF.В течение пяти дней мероприятия выставка приняла 9 292 посетителя - 4 854 из зарубежных стран и 4 438 из Таиланда. В первую пятерку посещающих стран вошли Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка и Россия, соответственно, в то время как в пятерку основных товарных групп с наибольшей торговой стоимостью вошли цветные камни, техника, серебряные украшения, другие товары и жемчуг.Генеральный директор DITP Сомдет Сусомбун (Somdet Susomboon), сообщил, что 65-я Бангкокская выставка драгоценных камней и ювелирных изделий, организованная с 25 по 29 февраля 2020 года, была признана успешной, несмотря на то, что мероприятие проводилось на фоне распространения вируса COVID-19, что побудило многих экспонентов и посетителей отказаться от своих планов присоединиться к ярмарке в эти дни.«Количество посетителей в течение торговых дней было удовлетворительным - мы приветствовали около 7000 посетителей, которые участвовали в торговых переговорах, 58% из которых прибыли из-за рубежа. Это продемонстрировало, что покупатели были уверены в нашей проверке и превентивных мерах для борьбы с распространением COVID-19, которые соответствовали международным стандартам. Однако во время выставки новости о распространении вируса стали более серьезными как в Таиланде, так и за рубежом, что привело к тому, что некоторые потенциальные посетители отменили свои поездки», - сказал он.Несколько стран, которые считаются основными целевыми покупателями BGJF, такие как Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, запретили своим гражданам выезжать за границу или выпустили рекомендации по поездкам во время проведения мероприятия. Поэтому некоторые предварительно зарегистрированные торговые делегаты не смогли совершить поездки, как планировалось, и отменили их из-за опасений, связанных с распространением заболевания.