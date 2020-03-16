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17 февраля 2020

Зимбабве медлит с пересмотром законодательства в области горнорудной промышленности

13 марта 2020
Новости

Издание в Зимбабве нового закона о горнорудной промышленности и полезных ископаемых займет много времени в связи с нехваткой кадров в министерстве юстиции, которое в настоящее время занимается внесением поправок в конституцию.
Законопроект о горнорудной промышленности и полезных ископаемых, как сообщается, залежался в парламенте с 2015 года, а в прошлом году президент страны Эммерсон Мнангагва распорядился вернуть его на рассмотрение в парламент после того, как некоторые заинтересованные стороны пожаловались, что их интересы не были учтены на этапе разработки законопроекта. 

pixel2013
Фото: pixel2013 (Pixabay)


«Министерство юстиции перегружено, там не хватает работников. В настоящее время там заняты вопросами министерства финансов, и мы надеемся, что постепенно штат работников будет увеличен. Им может потребоваться около четырех недель, прежде чем они смогут завершить законопроект», - привело агентство Chat263 заявление председателя парламентского комитета по горнорудной промышленности и разработке минеральных ресурсов Эдмонда Мукаратигвы (Edmond Mukaratigwa).
Минеральный сектор Зимбабве функционировал без обязательной правовой базы после отмены предыдущего закона в 2015 году.
Мукаратигва сказал, что в настоящее время в горнодобывающем секторе страны царят хаос и беспорядки.
Глава Экологической ассоциации юристов Зимбабве (Zimbabwe Environmental Lawyers Association, Zela) Шамизо Мтиси (Shamiso Mtisi) заявил, что организация недовольна медленными темпами внесения поправок в закон о горнорудной промышленности и полезных ископаемых.
«Как часть гражданского общества, которое следит за законопроектом о горнорудной промышленности и полезных ископаемых, мы не рады, что этот процесс занял так много времени и этот процесс также не продвинулся, как мы ожидали, главным образом из-за перегруженного графика в офисе министерства юстиции, - сказал он. - Мы надеялись, что процесс будет продвигаться быстрее для решения таких вопросов, как создание кадастровой системы, которая включена в законопроект, баланс интересов шахтеров и фермеров, вопросы реструктуризации совета по горным делам, а также вопросы, связанные с окружающей средой и ее восстановлением».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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