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17 февраля 2020

Акционеры Firestone одобрили решение компании о прохождении делистинга с AIM

13 марта 2020
Новости

Акционеры Firestone Diamonds одобрили решение компании о прохождении делистинга с Рынка альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM).
Ранее алмазная компания заявила, что преимущества и проблемы, связанные с продолжением торговли своими акциями на AIM, больше не соответствуют интересам компании и ее акционеров. 
«Компания подтверждает, что последним днем проведения ​​сделок с простыми акциями компании будет 25 марта 2020 года, и допуск к торгам на AIM обыкновенных акций компании будет отменен в 7:00 утра 26 марта 2020 года», - сказано в сообщении. 

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                         Фото: Firestone


В Firestone сообщили, что фирма создаст совместную сделку с JP Jenkins, чтобы помочь акционерам торговать обыкновенными акциями с даты аннулирования торгов на AIM.
JP Jenkins является дочерней компанией Peterhouse Capital.
Кроме того, Firestone ранее заявляла, что она также хотела уменьшить размер своего совета директоров по итогам анализа расходов и издержек компании.
В пресс-центре сказали, что компания страдает от недостатка ликвидности при торговле обыкновенными акциями из-за держателей облигаций, владеющих 65% выпущенного обыкновенного акционерного капитала, и, кроме того, двум миноритарным акционерам принадлежит еще 18%. 
Это в сочетании с ослаблением торговли на алмазном рынке и общим негативным настроением в отношении сектора привело к существенному росту цены акций и, как следствие, к снижению рыночной капитализации. 
Согласно сообщению компании, хотя ситуация на алмазном рынке имеет потенциал для улучшения, теперь это займет больше времени, чем предполагалось ранее. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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