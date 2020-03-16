Сергей Иванов останется генеральным директором АЛРОСА еще пять лет

13 марта 2020

Наблюдательный совет АЛРОСА на заочном заседании переизбрал Сергея Иванова на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на пять лет. Решение было принято единогласно.Сергей Иванов был назначен генеральным директором АЛРОСА в 2017 году. Срок действия его контракта составлял три года.«От лица акционеров благодарю Сергея Иванова за три продуктивных года работы и поздравляю с переизбранием. Несмотря на непростую ситуацию, которую мы наблюдаем на алмазно-бриллиантовом рынке, АЛРОСА сохранила лидирующие позиции в мире по объему добычи алмазов, уверенно повышает производственную эффективность и качество управления, укрепила репутацию и доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов», - отметил председатель Наблюдательного совета АЛРОСА Антон Силуанов.Ранее сообщалось, что чистая прибыль компании за 12 месяцев составила 63 млрд рублей, снизившись на 31% по сравнению с предыдущим годом.