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17 февраля 2020

Сергей Иванов останется генеральным директором АЛРОСА еще пять лет

13 марта 2020
Новости

alrosa_logo.jpgНаблюдательный совет АЛРОСА на заочном заседании переизбрал Сергея Иванова на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на пять лет. Решение было принято единогласно.
Сергей Иванов был назначен генеральным директором АЛРОСА в 2017 году. Срок действия его контракта составлял три года.
«От лица акционеров благодарю Сергея Иванова за три продуктивных года работы и поздравляю с переизбранием.  Несмотря на непростую ситуацию, которую мы наблюдаем на алмазно-бриллиантовом рынке, АЛРОСА сохранила лидирующие позиции в мире по объему добычи алмазов, уверенно повышает производственную эффективность и качество управления, укрепила репутацию и доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов», -  отметил председатель Наблюдательного совета АЛРОСА Антон Силуанов.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль компании за 12 месяцев составила 63 млрд рублей, снизившись на 31% по сравнению с предыдущим годом.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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