Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

АЛРОСА предлагает своим клиентам более гибкие условия для покупки алмазного сырья

13 марта 2020
Новости

Компания АЛРОСА приняла решение предоставить клиентам возможность выкупить 40% от изначально зафиксированного в контракте объема алмазного сырья и перенести оставшуюся часть на период до конца мая этого года. Согласно сообщению компании, такие меры были приняты на фоне складывающейся ситуации на рынке, на которую сильно повлияло быстрое распространение коронавируса. 

news_10062019_alrosa.png
Фото: АЛРОСА


«Очевидно, что в условиях неопределенности на рынке было бы неправильно сковывать клиентов рамками изначального контракта. Мы надеемся, что гибкая сбытовая политика АЛРОСА и наши меры поддержки помогут участникам рынка адаптироваться к новым условиям и успешно пройти этот период», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
С начала года АЛРОСА последовательно увеличивает гибкость условий торговли. К мартовской торговой сессии АЛРОСА снизила лимит обязательного выкупа сырья с 55% до 50%. Для сравнения, в периоды устойчивого рынка, как в 2018 году, лимит отбора АЛРОСА составляет 80%, а до середины 2019 года он составлял 70%.
Ранее сообщалось, что De Beers во время своего февральского цикла продаж также предложила своим клиентам дополнительную гибкость, позволив им отложить покупку некоторых категорий камней. 
Оба гиганта алмазной индустрии уже прибегали к таким мерам в прошлом году, когда переизбыток алмазов и бриллиантов разрушил нормы прибыли, а банки ужесточили финансирование. 
В начале 2020 года рынок начал показывать признаки восстановления, однако еще одну волну нестабильности внес новый коронавирус, который подрывает экономику многих стран. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished