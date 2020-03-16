АЛРОСА предлагает своим клиентам более гибкие условия для покупки алмазного сырья

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«Очевидно, что в условиях неопределенности на рынке было бы неправильно сковывать клиентов рамками изначального контракта. Мы надеемся, что гибкая сбытовая политика АЛРОСА и наши меры поддержки помогут участникам рынка адаптироваться к новым условиям и успешно пройти этот период», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.С начала года АЛРОСА последовательно увеличивает гибкость условий торговли. К мартовской торговой сессии АЛРОСА снизила лимит обязательного выкупа сырья с 55% до 50%. Для сравнения, в периоды устойчивого рынка, как в 2018 году, лимит отбора АЛРОСА составляет 80%, а до середины 2019 года он составлял 70%.Ранее сообщалось, что De Beers во время своего февральского цикла продаж также предложила своим клиентам дополнительную гибкость, позволив им отложить покупку некоторых категорий камней.Оба гиганта алмазной индустрии уже прибегали к таким мерам в прошлом году, когда переизбыток алмазов и бриллиантов разрушил нормы прибыли, а банки ужесточили финансирование.В начале 2020 года рынок начал показывать признаки восстановления, однако еще одну волну нестабильности внес новый коронавирус, который подрывает экономику многих стран.