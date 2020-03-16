Сто ювелирных магазинов по всему Дубаю отмечают День матери большими скидками

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Кампания была запущена в третий раз в сотрудничестве с восемью розничными ювелирными партнерами. Она рекламирует эксклюзивный ассортимент ювелирных украшений, предназначенных для матерей, а также информирует о специальных скидках до 70 процентов на отдельные ювелирные изделия в более чем 100 бутиках.Таухид Абдулла (Tawhid Abdullah), председатель Dubai Gold & Jewellery Group, сказал: «После успешного продвижения Дубайского фестиваля покупок (Dubai Shopping Festival, DSF) мы вернулись с нашей кампанией, посвященной Дню матери в этом году. Для каждого человека это возможность признать бессмертную любовь, заботу и привязанность, которые дают нам матери, которые наполняют нашу жизнь радостью и счастьем. Мы разрабатываем концептуальную годичную тактическую кампанию для различных подобных случаев, которые помогают нам создавать связи с нашей аудиторией».