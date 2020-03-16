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Выручка Gem Diamonds в 2019 году снизилась

12 марта 2020
Новости

Выручка Gem Diamonds по состоянию на 31 декабря 2019 года снизилась на 32%, до 182,0 млн долларов США, по сравнению с 267,3 млн долларов годом ранее.
Согласно сообщению исполнительного директора компании Клиффорда Элфика (Clifford Elphick), если пересчитать эту сумму в базовую прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), то она составит 41 млн долларов США, а прибыль на акцию - 5,1 цента по сравнению с 22,9 цента в 2018 году. 

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Фото: Gem Diamonds


«Несмотря на то что в четвертом квартале 2019 года компания вернулась к генерации денежных потоков, денежные потоки от операций сократились на 60%, до 55,5 млн долларов, в течение 2019 года, что привело к чистому долгу на конец года в 10,2 млн долларов по сравнению с чистыми денежными средствами в размере 17,5 млн долларов на конец 2018 год», - сказал он.
Элфик добавил, что цены на алмазное сырье находились под сильным давлением в 2019 году из-за переизбытка запасов большинства категорий алмазного сырья и бриллиантов.
По его словам, события в Гонконге повлияли на явку на основных торговых выставках алмазов и предоставление кредитов производителям бриллиантов, что снизило способность прямых клиентов компании пополнять свои запасы, что привело к переизбытку запасов алмазов в среднем потоке алмазопровода.
Кроме того в Gem заявили, что компания показала «положительные результаты», несмотря на сложные условия рынка, в частности она добыла 11 алмазов весом более 100 каратов по сравнению с 15 алмазами, произведенными в 2018 году.
Эти камни также привели к увеличению общего количества алмазов каждый массой более 100 каратов до 100 с начала разработки рудника Летсенг (Letšeng) в июле 2006 года.
Количество алмазов, добываемых на шахте Летсенг, сократилось в 2019 году на 10%, до 113 974 каратов,  по сравнению с 126 875 каратами в 2018 году, главным образом из-за запланированной добычи меньшего количества высокоценной руды с высоким содержанием алмазов на трубке Сателлит (Satellite) в течение года.
Это, по словам компании, связано с тем, что рудник Летсенг переходит на новую выработку внутри трубки, чтобы в будущем получить от нее бо́льшую отдачу.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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