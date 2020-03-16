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Stargems и Rachminov подписали договор о совместном предприятии

12 марта 2020
Новости

Stargems и A.A. Rachminov подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое позволит компаниям «объединить» свои ресурсы для добычи и сбыта драгоценных камней.
«Наш альянс позволит нам получать дары матери-природы и обрабатывать их благодаря людям, которые должны извлекать из этого выгоду, для того, чтобы в конечном итоге их получили люди, которые смогут оценить по достоинству эти замечательные творения», - привело агентство IdexOnline заявление председателя Stargems Шайлеша Хавери (Shailesh Javeri). 

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Фото: Capri23auto (Pixabay)


Сообщается также, что партнерство создает сильный альянс, объединяя возможности компании Stargem по добыче алмазного сырья в качестве аккредитованного покупателя DTC и компанию A.A. Rachminov, которая обладает 80-летним опытом в сфере огранки, маркетинга и дистрибуции бриллиантов.
Компании будут вести операции по добыче сырья в Южной Африке, а основная часть производства будет сконцентрирована на ограночном предприятии Stargems в Йоханнесбурге.
«Роскошь будет присутствовать уже с момента рождения алмаза, пока он не дойдет до наших уважаемых клиентов, что поможет нарастить ценность камня, предложить высокое качество товара и рассказать о его уникальном происхождении, - сказал Ори Рахминов из A.A. Rachminov, которая расположена в Израиле. - Мы видим невероятный потенциал в этом стратегическом партнерстве».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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