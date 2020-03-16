АЛРОСА зарегистрировала спад продаж алмазно-бриллиантовой продукции в феврале

Компания АЛРОСА, мировой алмазодобывающий гигант, продала в феврале алмазно-бриллиантовой продукции на $346 млн, что на 14% ниже, чем в январе, когда компания получила от продаж $405 млн.
Выручка от продаж алмазного сырья третьим сторонам составила $342,3 млн, бриллиантов − $4,1 млн, в то время как в январе объем продаж алмазного сырья третьим сторонам составил $390,2 млн, бриллиантов − $14,8 млн.
«Наши продажи в феврале 2020 года снизились на 14% к уровню января. Уже в феврале мы почувствовали снижение спроса и активности клиентов на фоне неопределенной ситуации с распространением коронавируса COVID19. Этот фактор будет оказывать влияние на динамику спроса в ближайшие месяцы. Тем не менее мы придерживаемся стратегии price over volume, когда приоритет отдается сохранению цены, а не наращиванию объемов продаж», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург