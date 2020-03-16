Sarine представляет первое решение для самостоятельной оценки 4С

11 марта 2020









Фото: Sarine







Все системы, используемые для оценки, связаны между собой облаками. Данные оценки 4C будут загружены непосредственно в облако, и отчеты будут выдаваться без вмешательства человека. Затем результаты будут доступны в облаке для онлайн-доступа в рамках проведения сделок «бизнес для бизнеса» (B2B) и создания последующих отчетов. Внутрипроцессная автоматическая проверка бриллианта на каждой стадии обеспечит согласованную и надежную работу и генерацию потоков данных, которые можно будет по желанию использовать вместе с системой распознавания характерных признаков бриллианта TruMatch ™. Новое предложение по оценке бриллиантов, как только оно будет запущено, позволит по-настоящему объективно и последовательно проводить оценку 4C за долю времени, которое требуется в настоящее время, но при меньших прямых затратах на создание отчета и практически без других косвенных затрат.









Фото: Sarine







Дэвид Блок (David Block), генеральный директор компании, прокомментировал: «Мы рады снова оказаться лидерами развития алмазной промышленности. Так же, как наши инновации в процессах маркировки и производства бриллиантов сокращают время, снижают риски и увеличивают доходность, напрямую принося пользу нашим клиентам в среднем потоке алмазопровода, мы создадим аналогичные преимущества экономии времени и затрат, а также последовательности и объективности процесса оценки 4C, для выгоды всех участников цепочки создания стоимости. Вслед за нашим первым в отрасли технологическим прорывом для автоматизированной классификации чистоты и улучшенным решением для сортировки по цвету, которые мы постоянно совершенствуем, наряду с нашими стандартными отраслевыми системами классификации огранки, естественно, что мы будем предлагать эту технологию нашим клиентам таким образом, чтобы наилучшим образом использовать наши уникальные возможности для их преимущества. Внедрение необходимых мер безопасности для обеспечения целостности данных позволит всем участникам отрасли оценивать и сортировать свои бриллианты гораздо более объективным, эффективным, своевременным и экономичным способом. Кроме того, наша новая парадигма будет беспрепятственно соединяться с нашей технологией по предоставлению происхождения камней Sarine Diamond Journey ™, являясь комплексным механизмом с минимальными накладными расходами и прерыванием процесса».

Sarine Technologies Ltd является мировым лидером в разработке, производстве и продаже высокоточных технологических продуктов для оценки, планирования, обработки, отделки, сортировки алмазов и других драгоценных камней, а также для торговли ими.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished Дэвид Блок (David Block), генеральный директор компании, прокомментировал: «Мы рады снова оказаться лидерами развития алмазной промышленности. Так же, как наши инновации в процессах маркировки и производства бриллиантов сокращают время, снижают риски и увеличивают доходность, напрямую принося пользу нашим клиентам в среднем потоке алмазопровода, мы создадим аналогичные преимущества экономии времени и затрат, а также последовательности и объективности процесса оценки 4C, для выгоды всех участников цепочки создания стоимости. Вслед за нашим первым в отрасли технологическим прорывом для автоматизированной классификации чистоты и улучшенным решением для сортировки по цвету, которые мы постоянно совершенствуем, наряду с нашими стандартными отраслевыми системами классификации огранки, естественно, что мы будем предлагать эту технологию нашим клиентам таким образом, чтобы наилучшим образом использовать наши уникальные возможности для их преимущества. Внедрение необходимых мер безопасности для обеспечения целостности данных позволит всем участникам отрасли оценивать и сортировать свои бриллианты гораздо более объективным, эффективным, своевременным и экономичным способом. Кроме того, наша новая парадигма будет беспрепятственно соединяться с нашей технологией по предоставлению происхождения камней Sarine Diamond Journey ™, являясь комплексным механизмом с минимальными накладными расходами и прерыванием процесса».Sarine Technologies Ltd является мировым лидером в разработке, производстве и продаже высокоточных технологических продуктов для оценки, планирования, обработки, отделки, сортировки алмазов и других драгоценных камней, а также для торговли ими.

Sarine Technologies Ltd, зарегистрированная на Сингапурской фондовой бирже (Singapore Exchange Mainboard), представила очередное революционное новшество - eGrading ™ - механизм для выполнения самостоятельной оценки 4C, которую теперь сами смогут проводить участники цепочки производства, такие как производители бриллиантов, оптовики и даже розничные продавцы. eGrading ™ будет доступен на предприятиях, оснащенных технологией облака Sarine, основанной на искусственном интеллекте.