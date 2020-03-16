Сайтхолдер De Beers открывает завод по производству бриллиантов в Ботсване

11 марта 2020

Finestar Diamonds Botswana, сайтхолдер De Beers и дочерняя компания Finestar Jewellery и Diamonds of India, недавно открыла завод по производству бриллиантов в Габороне, Ботсвана.Агентство Mmegi сообщило, что компания специализируется на производстве бриллиантов весом от одного до 10 и более каратов всех цветов и чистоты.«Правительство посвятило себя тому, чтобы стимулировать бенефикацию алмазов в качестве одной из ключевых областей своей деятельности в рамках своей стратегии диверсификации, чтобы создать возможности трудоустройства для граждан и повысить ценность алмазов путем устойчивой индустриализации», - сказал министр минеральных ресурсов Ботсваны Лефоко Максвелл Моаги (Lefoko Maxwell Moagi).Исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver), который также был свидетелем открытия завода, сказал, что Ботсвана стала не только ведущим центром продаж алмазов, но и крупным сектором для огранки необработанных камней, на который приходится значительная доля мирового производства драгоценных камней.«Ботсвана является одной из немногих стран в мире, которые имеют все этапы цепочки создания стоимости алмазов внутри страны, и открытие нового завода представляет собой серьезный этап для постоянного прогресса в развитии и наращивании местной рабочей силы», - сказал он.