Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО в 2019 году упала на 31%

Компания АЛРОСА сообщила о финансовых результатах за 2019 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Так, чистая прибыль компании за 12 месяцев составила 63 млрд рублей, снизившись на 31% по сравнению с предыдущим годом.
Свободный денежный поток (СДП) за 2019 год снизился на 48%, до 48 млрд руб., что было обусловлено снижением прибыльности, а также ростом оборотного капитала, что отчасти было компенсировано пересмотром инвестиций с 29 млрд руб. до 20 млрд руб.
План добычи компании на 2020 год остался без изменений на уровне 34,2 млн каратов.
Объем инвестиций планируется в размере 22 млрд руб.
В четвертом квартале чистая прибыль АЛРОСА составила 12 млрд руб., что на 14% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.
За рассматриваемый период выручка компании увеличилась на 41%, до 65 млрд руб., по сравнению с 3 кварталом 2019 года за счет роста объемов продаж и цен. Показатель EBITDA вырос на 40%, до 30 млрд руб., по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время, свободный денежный поток вырос до 17 млрд руб. на фоне роста операционного денежного потока.
По итогам 2019 года показатель чистый долг/EBITDA за 12 месяцев вырос до 0,7х (2018 г. – 0,4х). Oбщий долг компании вырос на 23%, до 1,9 млрд долл. США, ссогласно заявлению Алексея Филипповского, заместителя генерального директора компании.
АЛРОСА - мировой лидер по объемам добычи алмазов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург