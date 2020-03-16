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17 февраля 2020

GJEPC переносит 1-ю Международную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий в Джайпуре на 18-20 июля

10 марта 2020
Новости

Индийский совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) принял решение перенести Международную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий (International Gem & Jewellery Show, IGJS), которая должна была пройти впервые в Джайпуре, с начала апреля на 18-20 июля 2020 года из-за вспышки COVID-19. 

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Фото: geralt (Pixabay)


Согласно заявлению GJEPC, «на сегодняшний день регистрацию подтвердили 600 компаний-покупателей из 56 стран и более 230 экспонентов со всей Индии».
В GJEPC также заявили : «Принимая во внимание озабоченность и чувствительность стран, на которые оказал влияние вирус, а также заботясь о здоровье и безопасности участников и посетителей, GJEPC после долгих обсуждений с покупателями и другими заинтересованными сторонами не мог принять другого решения, кроме как перенести IGJS на новые даты - на 18–20 июля 2020 года в центр JECC в Джайпуре».
Выразив уверенность в том, что текущая ситуация носит временный характер, GJEPC заявил, что отсрочка позволит совету продолжать развиваться и вносить дополнения и улучшения в IGJS.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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