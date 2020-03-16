GJEPC переносит 1-ю Международную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий в Джайпуре на 18-20 июля

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Согласно заявлению GJEPC, «на сегодняшний день регистрацию подтвердили 600 компаний-покупателей из 56 стран и более 230 экспонентов со всей Индии».В GJEPC также заявили : «Принимая во внимание озабоченность и чувствительность стран, на которые оказал влияние вирус, а также заботясь о здоровье и безопасности участников и посетителей, GJEPC после долгих обсуждений с покупателями и другими заинтересованными сторонами не мог принять другого решения, кроме как перенести IGJS на новые даты - на 18–20 июля 2020 года в центр JECC в Джайпуре».Выразив уверенность в том, что текущая ситуация носит временный характер, GJEPC заявил, что отсрочка позволит совету продолжать развиваться и вносить дополнения и улучшения в IGJS.