AWDC создаст в Гвинее ответственную и прозрачную цепочку поставок алмазов

Вдохновленный этим амбициозным проектом, AWDC решил начать аналогичный проект в Гвинее, стране-партнере правительства Бельгии и важной алмазодобывающей стране.
Цель состоит в том, чтобы создать самоподдерживающуюся, ответственную и прозрачную систему поставок алмазов, позволяющую отдельным старателям в Юго-Восточной Гвинее достичь уровня соблюдения требований в соответствии с руководством ОЭСР по должной осмотрительности и стандартами социальной ответственности Maendeleo.
Прямая продажа гвинейских необработанных алмазов в Антверпене окажет положительное социально-экономическое воздействие на старателей и горнодобывающие общины (заработная плата, условия труда, технические навыки, образование..), откроет прослеживаемый трубопровод алмазов, добытых старателями, и будет стимулировать ответственное производство и потребление ответственно произведенных драгоценных камней.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished