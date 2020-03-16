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17 февраля 2020

Розничные продажи CTF упали на 42% в Китае и 60% в Гонконге и Макао

06 марта 2020
Новости

Китайская ювелирная сеть Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (CTF) в первые два месяца года понесла убытки на двузначные показатели.
Неаудированные ключевые операционные данные компании за период, заканчивающийся 29 февраля, показали, что продажи в Китае упали на 42%, в то время как продажи в Гонконге и Макао снизились на 60% из-за временного закрытия магазинов в Китае и Гонконге в связи с угрозой распространения нового коронавируса Covid-19. 

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                       Фото: CTF



По состоянию на 20 февраля большинство торговых точек розничной торговли возобновили свою деятельность - примерно 70% торговых точек в Китае и 64% - в Гонконге и Макао. В то же время онлайн-продажи в Китае упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем сократился на 36%.
На сегодняшний день производственное предприятие CTF в городе Ухань временно закрыто. Эта фабрика занимается в основном массовым производством товаров класса люкс, на долю которых приходится около 15-20% ювелирной продукции компании. Производство таких продуктов было распределено на предприятиях компании в Шунде и Шэньчжэне.
В CTF также сообщили, что запасы алмазов, которые были пополнены до китайского Нового года, вероятно, останутся высокими в краткосрочной перспективе из-за сокращения спроса.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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