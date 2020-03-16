Коронавирус повлиял на антверпенскую торговлю бриллиантами в феврале

06 марта 2020









Фото: gr8effect (Pixabay)







Импорт бриллиантов в феврале испытывал умеренное снижение. Было продано на 4% меньше каратов бриллиантов, стоимость которых снизилась на 11% по мере падения цен. Основные алмазные индексы подтвердили тенденцию падения цен, а агентство PolishedPrices заявило, что его алмазный индекс в конце месяца упал до десятилетнего минимума.

Торговля алмазным сырьем в Антверпене в феврале точно отражала тенденции, сформировавшиеся к 2020 году. В прошлом месяце у АЛРОСА была самая крупная продажа необработанных алмазов более за чем год, в то время как первый алмазный сайт De Beers 2020 года сократился до $545 млн, став самой крупной продажей с апреля 2019 года. Эти первоначальные продажи привели к увеличению импорта сырья Антверпеном в январе на 43%, а в феврале - на 19%. В прошлом месяце в Антверпен было ввезено более 8 млн каратов, стоимость которых выросла до $683 млн – на 10% больше, чем в феврале 2019 года. В течение первых двух месяцев 2020 года объем импорта сырья из Антверпена вырос на 30%, однако низкие средние цены привели к росту стоимости лишь на 12%.

Между тем, вслед за увеличением товаров на рынке за счет январских продаж производителей, антверпенский экспорт алмазного сырья увеличился по сравнению с январем на 1,4 млн каратов, составив более 9 млн каратов. Но это все равно на 8% меньше, чем в том же месяце 2019 года. Падение привело к снижению стоимости данной категории экспортных товаров на 16%. За первые два месяца текущего года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на 7% до 16,7 млн каратов, а их стоимость снизилась на 12%, до $1,4 млрд.

Несмотря на относительно ограниченное воздействие, которое ощущалось в феврале, трейдеры и компании-производители обеспокоены тем, какими будут последствия коронавируса в ближайшие месяцы. Они ожидают больше отсрочек с закупками алмазного сырья у крупных компаний и замедление производства в Индии, поскольку снизилась потребительская активность в Китае, и это может также произойти в других странах.

Некоторые, однако, выразили уверенность, что спрос на полированные алмазы в Китае вновь взлетит, когда стихнет вспышка коронавируса, поскольку основы потребительского спроса на ювелирные изделия остаются сильными, несмотря на сложные внешние обстоятельства, отмечает Diamond loupe.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Осторожный оптимизм, который вернулся в алмазную индустрию Антверпена после первого месяца 2020 года, был недолгим, пишет Diamond loupe.Взрывное распространение коронавируса COVID-19 в феврале фактически закрыло восточные рынки и вызвало большую неопределенность в мировой торговле алмазами. Антверпенская торговля необработанными алмазами все еще обладала зарядом высоких продаж у производителей, но тревожные признаки появились и в этом сегменте, особенно к концу месяца.Согласно данным, опубликованным Антверпенским всемирным алмазным центром (AWDC), торговля Антверпена сильнее всего пострадала в категории экспорта бриллиантов, стоимость которых по сравнению с предыдущим годом сократилась вдвое из-за переноса Гонконгской международной выставки бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show) и Гонконгской международной ювелирной выставки (Hong Kong International Jewellery Show).Эти выставки представляют собой ключевые торговые события начала года. Однако в нынешнем году товары остались в своих хранилищах, так как торговля с Гонконгом, который является для Антверпена вторым по величине рынком бриллиантов, упала почти на 94%. За исключением ситуации с гонконгскими ярмарками, антверпенский экспорт бриллиантов сократился лишь на 7% по сравнению с прошлым месяцем, с $605 млн до $560 млн. В то время как американский и европейский рынки проявили осторожность, экспорт в Израиль резко подскочил, увеличившись более чем на 62%, до почти $86 млн.