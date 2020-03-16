Malabar Gold & Diamonds раскрыла план по масштабному расширению

Индийская сеть розничной торговли ювелирными изделиями Malabar Gold & Diamonds обнародовала свои планы по масштабному расширению своего бизнеса в Индии и за рубежом.
В связи с этим в ближайшие три месяца Malabar Gold откроет 13 новых выставочных залов в разных штатах Индии и шесть выставочных залов в других странах мира.
Фото: Malabar Gold & Diamonds
Как сообщает Economic Times, компания намерена стать крупнейшей в мире розничной сетью по продажам золота.
«Мы намерены стать лидерами в области розничной торговли золотыми ювелирными изделиями как по количеству выставочных залов, так и по объему бизнеса. Планы по расширению являются частью этой более широкой бизнес-стратегии. Мы надеемся, что сможем достичь лидирующей позиции в розничной торговле золотом намного раньше, чем ожидается», - сказал в своем заявлении председатель Malabar Group М. П. Ахаммед (M. P. Ahammed).
В Индии Malabar Gold откроет новые выставочные залы в Чандигархе, Кумбаконамe, Патне, Каммаме, Лакхнау, Газиабаде, Камманахали, Индоре, Васхи, Тане, Бхубанесваре, Двараке и Шрикакуламе. Чтобы расширить свое присутствие в зарубежных географических регионах, компания откроет новые демонстрационные залы в таких странах, как Малайзия, Бангладеш, Сингапур, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман и Катар.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished