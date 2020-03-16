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17 февраля 2020

Vast Resources намерена завершить создание совместного предприятия по добыче алмазов с Зимбабве

06 марта 2020
Новости

VAST_Resources_logo.jpgVast Resources намерена до конца месяца заключить соглашение с правительством Зимбабве о создании совместного предприятия по добыче алмазов в районе Чиадзва.
Компания заявила, что получила официальное сообщение от министерства горнорудной промышленности Зимбабве о том, что все внутренние процессы, ведущие к созданию совместного предприятия, должны быть завершены в этом месяце.
Vast недавно создала компанию Katanga Mining совместно с сообществом Чиадзва - Chiadzwa Community Development Trust. 
Эта компания будет работать с Zimbabwe Consolidated Diamond Company для проведения операций по разработке алмазных месторождений. 
В прошлом месяце Vast заявила, что компания готова начать работы, как только соглашение с ZCDC будет заключено.
Vast недавно пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому та приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, полученных от доли Vast в концессии Чиадзва. В свою очередь Botswana Diamonds обязуется предоставить техническую помощь по всем аспектам разведки, добычи, переработки и маркетинга произведенного алмазного сырья.  

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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