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17 февраля 2020

Жители Анголы выражают озабоченность по поводу незаконной добычи алмазов

05 марта 2020
Новости

Жители Анголы выразили обеспокоенность по поводу нелегальной добычи алмазов подозрительными иностранцами в южных районах страны.
Агентство Jornal de Angola привело заявление губернатора провинции Квандо-Кубанго Хулио Бесса (Julio Bessa), который сообщил, что представители министерства минеральных ресурсов и нефти совместно с силами национальной безопасности проведут соответствующие расследования по этому вопросу.
Считается, что нелегальные старатели занимались незаконной добычей нескольких видов полезных ископаемых, в частности ртути, меди, золота, бронзы, кварца и железа.

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Нелегальная добыча алмазов в Анголе                                                                Фото: Journeman TV, 1996 год

В сентябре 2018 года Ангола начала операцию по обеспечению прозрачности, которая была сосредоточена главным образом на предотвращении и наказании преступлений, связанных с незаконным оборотом алмазов и незаконной иммиграцией.
В прошлом году организация по защите прав человека Human Rights Watch подвергла резкой критике ангольскую операцию «Прозрачность» за насильственную депортацию иммигрантов. 
В ходе этой операции были конфискованы тысячи каратов алмазов и миллионы наличных денег.
Как утверждает ООН, ангольские службы безопасности и союзная группировка молодежи из этнической группы чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.    
Тем не менее власти Луанды отрицают тот факт, что службы безопасности Анголы нарушили права мигрантов во время проведения операции.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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