Выставка часов Watches & Wonders в Женеве не состоится из-за коронавируса

Проведение выставки Watches & Wonders в Женеве, которая ранее именовалась Международным салоном высокого часового искусства (Salon International de la Haute Horlogerie), в этом году не состоится из-за вспышки коронавируса.
Фото: Watches & Wonders
При этом Фонд высокого часового искусства уже приступил к работе по организации Watches & Wonders Geneva в 2021 году.
В свою очередь гонконгская Международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show), запланированная на март, перенесена из-за коронавируса на май. Ведутся дискуссии о том, следует ли проводить данное мероприятие в этом году.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished