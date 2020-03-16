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17 февраля 2020

Выставка часов Watches & Wonders в Женеве не состоится из-за коронавируса

05 марта 2020
Новости

Проведение выставки Watches & Wonders в Женеве, которая ранее именовалась Международным салоном высокого часового искусства (Salon International de la Haute Horlogerie), в этом году не состоится из-за вспышки коронавируса.  

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Фото: Watches & Wonders

Организаторы разместили на своем сайте следующее сообщение: «В свете последних событий, связанных с распространением коронавируса COVID-19 по всему миру, Фонд высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie) как организатор выставки Watches & Wonders Geneva, обязан предвидеть потенциальные риски, связанные с поездками и важными международными встречами. Поэтому, чтобы защитить здоровье и благополучие всех наших гостей, прессы, партнеров и команд, принято решение отменить предстоящую выставку Watches & Wonders Geneva и предусмотренную ею программу «в городе», которые первоначально должны были состояться в Женеве с 25 по 29 апреля 2020 года». 
При этом Фонд высокого часового искусства уже приступил к работе по организации Watches & Wonders Geneva в 2021 году.
В свою очередь гонконгская Международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show), запланированная на март, перенесена из-за коронавируса на май. Ведутся дискуссии о том, следует ли проводить данное мероприятие в этом году.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished


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