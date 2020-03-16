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17 февраля 2020

NCLT распорядился о ликвидации Firestar Diamond International

05 марта 2020
Новости

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       Фото: Герд Альтманн (Pixabay)

Национальный трибунал по делам компаний в Мумбае распорядился о ликвидации компании Нирава Моди (Nirav Modi) Firestar Diamond International Pvt. Ltd.
Нирав Моди вместе со своим дядей Мехулом Чокси (Mehul Choksi) и другими обвиняются в организации одного из крупнейших банковских мошенничеств, о котором сначала заявил Пенджабский национальный банк (Punjab National Bank, PNB) в феврале 2018 года, а затем и другие банки государственного сектора.
Говорят, что это первый в истории приказ о ликвидации компании, вовлеченной в мошенничество, совершенное дуэтом Моди-Чокси до того, как они покинули страну. У ликвидируемой компании было недостаточно активов для погашения сумм, причитающихся кредиторам. Также у компании не было плана урегулирования займов, что могло бы позволить погасить все долги.
Консорциум банков, куда, в частности, входят PNB, Восточный коммерческий банк, Банк Индии, Банк Бароды, Банк Махараштры, банк UCO Bank, Корпорейшн банк (Corporation Bank) и Объединенный банк Индии (United Bank of Indiа), в ряде случаев отчаянно пытался получить свои деньги с мошенников.
Национальный трибунал по делам компаний - это квазисудебный орган в Индии, который рассматривает вопросы, связанные с индийскими компаниями. Трибунал был учрежден в соответствии с Законом о компаниях от 2013 года и был создан 1 июня 2016 года правительством Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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