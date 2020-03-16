В феврале импорт золота в Индию сократился на 41%

05 марта 2020







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В первой половине месяца спрос был низким, но с середины февраля цены начали расти. Слабый спрос вынудил дилеров предложить скидку в $14 за унцию по сравнению с официальными внутренними ценами. Такая скидка стала самой большой с середины октября. Внутренняя цена включает в себя 12,5% налога на импорт и 3% налога с продаж.

Согласно прогнозам, в марте этого года импорт золота в Индию может упасть ниже 35 тонн, поскольку цены будут продолжать повышаться. В марте прошлого года объем импорта золота составил 93,24 тонны.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





Из-за высоких цен и низкого спроса на золото импорт этого драгоценного металла в Индию в феврале упал на 41%, составив 46 тонн по сравнению с 77,64 тонны в том же месяце годом ранее. В стоимостном выражении импорт золота в феврале составил 2,36 млрд долларов США против 2,58 млрд долларов США в 2019 году.