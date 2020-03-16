Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Коронавирус повлиял на второй цикл продаж алмазного сырья De Beers

04 марта 2020
Новости

de_beers_logo.pngDe Beers получила 355 млн долларов США во время второго цикла продаж алмазного сырья по сравнению с 496 млн долларов США годом ранее и 551 млн долларов США в предыдущем месяце.
Генеральный директор компании Брюс Кливер сказал, что фирма признает влияние коронавируса COVID-19 на клиентов, ориентированных на поставки продукции на китайский рынок.
Он отметил, что они также создали дополнительную целевую гибкость, позволяющую клиентам откладывать распределение соответствующих необработанных алмазов.
В сообщениях средств массовой информации недавно появилось предположение, что De Beers рассматривает возможность помочь своим испытывающим трудности покупателям в связи с низкими уровнями продаж алмазов, которые негативно отразились на отрасли в прошлом году. 
Ожидается, что такой шаг De Beers поможет покупателям приобрести алмазное сырье, которое наиболее соответствует их потребностям и типу бизнеса.
В прошлом году в алмазной промышленности наблюдался избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен по сравнению с необработанными камнями. 
De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%. 
De Beers, являющаяся подразделением Anglo American, как сообщается, планирует значительно сократить число своих сайтхолдеров, а также пересмотреть способ распределения алмазов среди клиентов. 
Действующий шестилетний контракт De Beers с ее покупателями истекает в конце этого года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished