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17 февраля 2020

Рабочие алмазной отрасли в Сурате проведут 16 марта забастовку за отмену профессионального налога

04 марта 2020
Новости

Компания Surat Ratnakalakar Sangh (SRS) 16 марта призвала к забастовке в секторе огранки алмазов с тем, чтобы потребовать отмены профессионального налога, взимаемого правительством штата Гуджарат с работников алмазной промышленности, говорится в сообщении Times of India.

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Производство бриллиантов в Сурате                                                                                        Фото: SNJ DIAM

Президент SRS Джайсух Гаджера (Jaysukh Gajera) сказал: «16 марта около 550 тыс. работников не выйдут на работу, требуя отмены профессионального налога. Мы обращаемся к владельцам предприятий с призывом поддержать работников, закрыв фабрики на один день. Рабочие и промышленность давно требуют отмены профессионального налога, но правительство штата еще не пошло на это. Люди лишаются работы в отрасли из-за слабых рыночных условий, а также из-за того, что владельцы предприятий в последние несколько месяцев сократили производство бриллиантов».
В Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA) заявили, что отраслевая делегация второго марта встретится с главным министром Виджаем Рупани (Vijay Rupani) в Гандхинагаре, чтобы высказаться против профессионального налога.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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