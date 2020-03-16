Рабочие алмазной отрасли в Сурате проведут 16 марта забастовку за отмену профессионального налога

04 марта 2020

Производство бриллиантов в Сурате Фото: SNJ DIAM





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished В Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA) заявили, что отраслевая делегация второго марта встретится с главным министром Виджаем Рупани (Vijay Rupani) в Гандхинагаре, чтобы высказаться против профессионального налога.

Компания Surat Ratnakalakar Sangh (SRS) 16 марта призвала к забастовке в секторе огранки алмазов с тем, чтобы потребовать отмены профессионального налога, взимаемого правительством штата Гуджарат с работников алмазной промышленности, говорится в сообщении Times of India.Президент SRS Джайсух Гаджера (Jaysukh Gajera) сказал: «16 марта около 550 тыс. работников не выйдут на работу, требуя отмены профессионального налога. Мы обращаемся к владельцам предприятий с призывом поддержать работников, закрыв фабрики на один день. Рабочие и промышленность давно требуют отмены профессионального налога, но правительство штата еще не пошло на это. Люди лишаются работы в отрасли из-за слабых рыночных условий, а также из-за того, что владельцы предприятий в последние несколько месяцев сократили производство бриллиантов».