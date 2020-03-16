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17 февраля 2020

Розничные продажи ювелирных изделий и часов в Гонконге в январе упали на 41%

04 марта 2020
Новости

Общие розничные продажи по всем категориям товаров в Гонконге продемонстрировали резкое падение на 21,4% в январе 2020 года - уже двенадцатый месяц подряд. Общественные протесты, которые длятся уже несколько месяцев, в сочетании теперь еще и с коронавирусом повлияли на настроения потребителей на местном уровне и привели к дальнейшему сокращению числа туристов.
Праздничный новогодний сезон по лунному календарю, который обычно является пиковым периодом для розничной торговли, был слабым из-за опасений, вызванных распространением этой болезни в материковом Китае, а затем и в других частях мира. Статистические данные правительства показывают, что розничные продажи по всем категориям в январе 2020 года составили 37,7 млрд гонконгских долларов. 

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Фото: geralt (Pixabay)

В течение января продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков упали на 41,6% по сравнению с падением в 43,5% в ноябре.
Кроме того, официальные представители правительства также отметили, что ситуация, вероятно, ухудшилась и в феврале, так как распространение коронавируса привело к тому, что прибытие туристов из-за рубежа практически прекратилось, что сорвало покупки потребителей и замедлило деятельность, связанную с потреблением.
В Ассоциации управления розничными продажами Гонконга (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) отметили, что общий объем розничных продаж в первой половине 2020 года снизится на средний двузначный показатель - от -30% до -50%, - и при этом в некоторых категориях снижение будет больше, чем эти средние показатели.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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