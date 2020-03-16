SBI выступает за единую политику в кредитовании индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий

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П.Н.Прасад (P.N.Prasad), заместитель управляющего директора SBI, сказал, что нынешний уровень вовлечения SBI в сектор драгоценных камней и ювелирных изделий составил 3006,28 млн долларов США, а в алмазную промышленность - 871,82 долларов США.«Эта низкая вовлеченность в данный сектор была вызвана главным образом недоверием между кредиторами и заемщиками, - сказал Прасад. - В большинстве случаев заемщики не соблюдают нормы, и не так много пересмотренных предложений приходят после того, как оно было отклонено на основании несоблюдения норм».Прасад, добавил, что «до 2008 года филиал SBI в Мумбаи, обслуживающий исключительно алмазный сектор, не имел ни одного случая просроченного кредита. Но много несчастий произошло с банками из-за проблем с ведением бизнеса в секторе».В настоящее время, однако, около 60% -70% компаний сектора драгоценных камней и ювелирных изделий перешли в корпоративную структуру. SBI убежден в необходимости введения нейтральной и беспристрастной политики оценки алмазов, а также ждет завершения разработки новой политики страхового покрытия от Корпорации по гарантиям экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Corporation, ECGC).