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17 февраля 2020

SBI выступает за единую политику в кредитовании индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий

03 марта 2020
Новости

SBI, крупнейший банк в области финансирования индийской алмазной отрасли, намерен обеспечить единообразие в своей практике кредитования в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий, где рост кредитования был в значительной степени приглушен после возникновения случаев мошенничества, сообщает Financial Express. 
SBI работал над проектом для стандартизации практики кредитования индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий и намерен распространить его на другие банки через Ассоциацию индийских банков.  

stevepb
Фото: stevepb (Pixabay)


П.Н.Прасад (P.N.Prasad), заместитель управляющего директора SBI, сказал, что нынешний уровень вовлечения SBI в сектор драгоценных камней и ювелирных изделий составил 3006,28 млн долларов США, а в алмазную промышленность - 871,82 долларов США. 
«Эта низкая вовлеченность в данный сектор была вызвана главным образом недоверием между кредиторами и заемщиками, - сказал Прасад. - В большинстве случаев заемщики не соблюдают нормы, и не так много пересмотренных предложений приходят после того, как оно было отклонено на основании несоблюдения норм». 
Прасад, добавил, что «до 2008 года филиал SBI в Мумбаи, обслуживающий исключительно алмазный сектор, не имел ни одного случая просроченного кредита. Но много несчастий произошло с банками из-за проблем с ведением бизнеса в секторе». 
В настоящее время, однако, около 60% -70% компаний сектора драгоценных камней и ювелирных изделий перешли в корпоративную структуру. SBI убежден в необходимости введения нейтральной и беспристрастной политики оценки алмазов, а также ждет завершения разработки новой политики страхового покрытия от Корпорации по гарантиям экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Corporation, ECGC).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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