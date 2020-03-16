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17 февраля 2020

Реформы в торговле алмазами в Анголе приносят свои плоды - SODIAM

03 марта 2020
Новости

Введение правительством Анголы новой политики торговли алмазами в 2018 году приносит положительные результаты, сообщает ангольская государственная алмазная маркетинговая компания Sodiam.
Согласно сообщению, выручка за период с 2018 года по 2019 год выросла на 6,2%, до 1,29 млрд долларов США, по сравнению с 1,22 млрд долларов США, которые компания получила от реализации алмазов в период с 2017 года по 2018 год. 

DWilliams
Фото: DWilliams (Pixabay)


«Эти цифры указывают на средний ежегодный рост в 8,5%», - сказали в SODIAM.
Новая политика торговли алмазами больше не предполагает торговлю камнями избранным предпочтительным покупателям. Вместо этого была создана новая система продаж на контрактной основе (сайты). Также алмазы будут реализовываться в ходе тендеров и в рамках спотовых сделок.
«Процесс подачи клиентских заявок стал динамичным и прозрачным благодаря внедрению онлайн-платформы www.sodiamsales.com, которая позволяет напрямую регистрировать клиентов, - говорится в сообщении. - Проверка заявлений происходит после проведения мероприятий по должной осмотрительности в соответствии с международными стандартами с тем, чтобы обеспечить проведение надлежащих проверок международных требований с точки зрения финансового положения, а также для предотвращения незаконных актов отмывания денег и финансирования терроризма».
Кроме того, SODIAM сообщила, что с прошлого года было подписано 12 договоров купли-продажи, включая по четырем заводам по огранке камней.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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