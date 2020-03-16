Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Якутские алмазы получат имена героев Великой Отечественной войны из Якутии

03 марта 2020
Новости

Власти Республики Саха (Якутия) совместно с АЛРОСА запустили проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии», в рамках которого крупным якутским алмазам, добытым АЛРОСА, присвоят имена героев Великой Отечественной войны из Якутии. 

news_03032020_alrosa.png
Фото: sakha.gov.ru


Согласно сообщению на официальном государственном портале республики, до 9 мая будут увековечены имена 21 якутянина.
Инициатором проекта выступил глава региона Айсен Николаев, а Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА, поддержал инициативу. 
Как сообщается, до 2022 года компания присвоит имена 100 известных якутян добытым на территории республики уникальным алмазам массой более 50 каратов.
В рамках программы в январе АЛРОСА уже присвоила имя алмазу массой 76,64 карата, который назвали в честь Героя Советского Союза Сергея Александровича Асямова.
В прошлые годы были увековечены в алмазах имена четырех героев Великой Отечественной войны из Якутии. Это «Снайпер Охлопков» (1969 г.), «Герой Попов» (1993 г.), «Герой Степанов» (1995 г.) и «Герой Советского Союза Н.А. Кондаков» (2005 г.).

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished