Эксклюзив

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17 февраля 2020

WDC поддерживает стремление западноафриканских старателей принять КП

03 марта 2020
Новости

wdc_logo.pngВсемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) поддержал «Союз государств бассейна реки Мано» (Mano River Union, MRU), который намерен улучшить реализацию Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (ССКП) в Западной Африке.
В MRU входят правительства Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуара, Либерии и Гвинеи. Проект финансируется Европейским союзом и федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.
Исполнительный директор WDC Элоди Дагузан (Elodie Daguzan) заявила, что усилия MRU помогут старателям получить лучший доступ к законной цепочке поставок алмазов и реализовывать свою продукцию по достойной цене.
«Региональные инициативы, направленные на повышение эффективности внедрения ССКП, должны быть сосредоточены на том, чтобы позволить этим общинам оптимизировать выгоды, которые они получают от своей тяжелой работы, а их страны - в полной мере реализовать потенциал своих природных ресурсов, - сказала она. - К этому относится предотвращение контрабанды товаров через границы, повышение прозрачности в отрасли и совершенствование методов мониторинга добычи и перемещения алмазов, а также улучшение способности правильно оценивать добычу полезных ископаемых». 

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Фото: Всемирный алмазный совет

По данным WDC, старатели и мелкие добывающие компании производят около 15% от всего объема добычи алмазов.
Дагузан добавила, что совместные инициативы, такие как региональная программа MRU, создают синергию, которая способствует  повышению ценности природных алмазов с точки зрения как горнодобывающих сообществ, так и потребителей ювелирных изделий.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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