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17 февраля 2020

De Beers поможет клиентам, испытывающим трудности - СМИ

03 марта 2020
Новости

De Beers рассматривает возможность помочь своим испытывающим трудности покупателям в связи с низкими уровнями продаж алмазов, которые негативно отразились на отрасли в прошлом году.
Агентство Bloomberg привело заявление неназванных источников, которые сообщили, что на прошлой неделе алмазный гигант принял решение распределить своих клиентов по трем категориям - дилеры, производители и интегрированные розничные торговцы.
Ожидается, что такой шаг De Beers поможет покупателям приобрести алмазное сырье, которое наиболее соответствует их потребностям и типу бизнеса. 

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Фото: kschneider2991 (Pixabay)


В прошлом году в алмазной промышленности наблюдался избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен по сравнению с необработанными камнями.
De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%.
Компания также предложила своим клиентам гибкость в отношении покупок камней, так как средний поток алмазопровода находился в процессе восстановления баланса для стабилизации торговли.
Недавно также сообщалось, что De Beers рассматривает внесение значительных изменений в способ продажи алмазов, согласно заявлениям СМИ.
De Beers, являющаяся подразделением Anglo American, как сообщается, планирует значительно сократить число своих сайтхолдеров, а также пересмотреть способ распределения алмазов среди клиентов.
Действующий шестилетний контракт De Beers с ее покупателями истекает в конце этого года.
Ожидается, что De Beers укрепит свой бизнес, сократив число своих клиентов.
Представитель De Beers заявил, что в ближайшие месяцы компания будет напрямую общаться с клиентами, обсуждая новый контрактный период для сайтхолдеров. Такой шаг будет направлен на максимизацию значительных возможностей в алмазном секторе.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 

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