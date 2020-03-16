Lucara перевыполнила план по доходам на 2019 финансовый год

02 марта 2020









Фото: Lucara Diamond







В 2019 финансовом году средняя цена реализации алмазов Lucara составила 468 долларов США по сравнению с 502 долларами США за карат, зафиксированными в 2018 году.

«Общее улучшение цен по сравнению с предыдущим годом в сочетании с более качественной рудой для перерабатывающего завода привело к тому, что выручка за квартал и за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2019 года, оказалась выше ожидаемой», - сказали в Lucara.

В 2019 году компания произвела 433 060 каратов алмазов, в том числе 29 990 каратов, извлеченных из ранее обработанного материала.

Генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что «сильные» производственные результаты компании за 2019 год отражают ее постоянное внимание к безопасным и надежным операциям, которые обеспечили повышение производительности при снижении затрат.

Она сказала, что это также обеспечило прочную основу для поддержки следующей стадии роста Lucara, связанной с расширением подземного рудника Карове, что может продлить срок эксплуатации шахты до 2040 года, добавить чистый денежный поток в размере 1,22 млрд долларов США и валовый доход в размере 5,25 млрд долларов США.

«Наш второй бизнес, Clara, продолжает приносить солидные результаты и находится на пути наращивания поставок алмазов со сторонних платформ в течение следующего года», - сказала Томас.

По итогам года на платформе Clara было совершено 15 продаж, клиентская база платформы выросла до 27 клиентов, а объемы сделок достигли 8,4 млн долларов США.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





Lucara Diamond получила доход в размере 192,5 млн долларов США от продажи алмазов, добытых на шахте Карове (Karowe) в Ботсване в 2019 финансовом году, по сравнению с 176,2 млн долларов США годом ранее.Такой результат превосходит целевой показатель дохода компании от 170 до 180 миллионов долларов США за финансовый год.