Chopard будет сверкать на новой девушке Бонда

02 марта 2020









Фото: Greg Williams для Chopard







Ана де Армас (Ana de Armas), играющая агента ЦРУ Палому, появится в фильме в ожерелье Chopard, усеянном бриллиантами весом 43 карата огранки «груша», браслете с бриллиантами массой 82 карата и серьгах с бриллиантами весом 14 каратов.

Все материалы, используемые в ювелирных изделиях Chоpard, были этически добыты и поставлены из проверенных источников.

Ана де Армас также будет блистать в украшениях Chopard на красной ковровой дорожке на премьерах фильма.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург





Ювелирная компания Chopard сообщила, что станет партнером нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), который выйдет в прокат в апреле этого года, согласно сообщениям СМИ.