Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

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10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

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Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

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Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Chopard будет сверкать на новой девушке Бонда

02 марта 2020
Новости

Ювелирная компания Chopard сообщила, что станет партнером нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), который выйдет в прокат в апреле этого года, согласно сообщениям СМИ. 

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Фото: Greg Williams для Chopard


Ана де Армас (Ana de Armas), играющая агента ЦРУ Палому, появится в фильме в ожерелье Chopard, усеянном бриллиантами весом 43 карата огранки «груша», браслете с бриллиантами массой 82 карата и серьгах с бриллиантами весом 14 каратов.
Все материалы, используемые в ювелирных изделиях Chоpard, были этически добыты и поставлены из проверенных источников.
Ана де Армас также будет блистать в украшениях Chopard на красной ковровой дорожке на премьерах фильма.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург
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