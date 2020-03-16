Эксклюзив

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Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

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Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

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«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

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О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Четвертая Индийская бриллиантовая неделя пройдет 5-7 августа в BDB в Мумбае

28 февраля 2020
Новости

news_18072018_bdb.pngИндийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) объявила даты проведения четвертой Индийской бриллиантовой недели (Bharat Diamond Week, BDW). Ярмарка будет проходить с 5 по 7 августа 2020 года на территории BDB в Мумбае, Индия.
Более 150 крупных, средних и мелких компаний представят свою высококачественную бриллиантовую продукцию. В мероприятии примут участие тысячи международных и местных покупателей.
«У каждого покупателя будет уникальная возможность посетить Индийскую алмазную биржу и посетить офисы потенциальных продавцов, которые могут продемонстрировать абсолютно любой камень, который интересует клиентов - любой формы, размера или цвета», - сказал Ануп Мехта (Anoop Mehta), президент BDB.
Мехул Шах (Mehul Shah), вице-президент BDB, сказал: «Индийская алмазная биржа объединяет более 2500 отраслевых компаний. Индийская бриллиантовая неделя поощряет малый и средний бизнес. Такие компании являются участниками биржи. Они продемонстрируют свою продукцию и смогут воспользоваться субсидиями, предлагаемыми BDW, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Это поможет расширить их бизнес, а также предложить отличные услуги для покупателей во время выставки».
BDW будет проходить в рамках Индийской международной ювелирной выставки IIJS 2020 в Мумбае и даст посетителям и покупателям, участвующим в выставке BDW, возможность посетить оба мероприятия. Кроме того, BDB организует регулярные перевозки посетителей и покупателей между BDW и IIJS.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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