Горно-геологический форум МАЙНЕКС Казахстан 2020 пройдет с 31 марта по 2 апреля 2020 года

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Ожидается, что в форуме примут участие порядка «400 руководителей из министерств, горнодобывающих и геологоразведочных компаний, инвестиционных фондов и банков, сервисных компаний и производителей оборудования из Казахстана, а также из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья».В рамках мероприятия будут организованы пленарные и технические сессии, мастер-классы, которые познакомят компании с передовыми технологиями и практиками, а также торгово-инвестиционная выставка.Форум будет проходить при поддержке Департамента недропользования и Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также Департамента Международной Торговли Великобритании.