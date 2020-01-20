DGCX проведет специальную торговую сессию 1 февраля в связи с распределением союзного бюджета Индии

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) намерена провести специальную торговую сессию в субботу, 1 февраля, чтобы позволить участникам рынка хеджировать свой риск до, во время и после объявления о распределении союзного бюджета Индии на 2020 год. Все продукты, представленные на бирже, будут доступны для торговли. Торговля откроется в 07:00 по дубайскому времени и завершится в 15:30 в тот же день. Пост-торговые отчеты будут доступны для скачивания с 16:30. Расчеты по сделкам, проведенным в пятницу 30 января, будут урегулированы в субботу 1 февраля, а расчеты, проведенные в субботу 1 февраля - в понедельник 3 февраля. Ле Маль (Les Male), генеральный директор DGCX, заявил: «Несмотря на необычное объявление, решение было принято совместно с членами DGCX. Такое мероприятие, как распределение союзного бюджета Индии, способно стимулировать рынки, и поэтому, в рамках инициативы DGCX «Сначала клиент» мы решили, что вполне уместно дать трейдерам достаточную возможность хеджировать свой риск».