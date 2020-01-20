Годовой объем добычи алмазного сырья De Beers сократился на 13%, до 30,8 млн

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По данным Anglo American, добыча алмазного сырья De Beers сократилась на 13%, до 30,8 млн каратов, в 2019 году по сравнению с 35,3 млн каратов в 2018 году.«Хотя торговые условия улучшились с 3 квартала 2019 года, производство сократилось в ответ на более мягкие условия спроса на алмазы, имевшие место в этом году», - говорится в сообщении.Anglo также сообщила, что производство четвертого квартала ее алмазного подразделения упало на 15%, до 7,8 млн каратов, что обусловлено снижением объемов производства в Южной Африке и Ботсване.В течение рассматриваемого квартала добыча в Ботсване снизилась на 7%, до 5,9 млн каратов, поскольку производство на руднике Орапа (Orapa) упало из-за задержки в инфраструктурном проекте в сочетании с ожидаемым более низким содержанием алмазов в руде.Добыча в Южной Африке упала на 65%, до 400 тыс. каратов, из-за снижения объемов добычи руды на руднике Венеция (Venetia) по мере приближения к переходу на подземную добычу.Производство в Намибии также снизилось на 10%, до 500 тыс. каратов, в связи с тем, что добыча Debmarine Namibia сократилась на 9%, до 400 тыс. каратов, из-за регулярного технического обслуживания судов в течение квартала.Добыча в Канаде упала на 3%, до 1,0 млн каратов, в основном из-за закрытия рудника Виктор (Victor), срок службы которого истек во втором квартале 2019 года.Тем не менее производство на шахте Гачо Куэй (Gahcho Kué) увеличилось на 28%, до 1,0 млн каратов, благодаря высокой производительности завода.Прогноз добычи De Beers на 2020 год не изменился и составил 32-34 млн каратов в зависимости от условий торговли.«Более высокий объем производства предполагает улучшение условий торговли по сравнению с 2019 годом и обусловлен ожидаемым увеличением производства на руднике Венеция», - сообщили в Anglo.Объем продаж алмазного сырья De Beers за весь год сократился на 8%, до 30,9 млн каратов, по сравнению с 33,7 млн ​​каратов в 2018 году.Спрос на алмазы был ниже в 2019 году из-за проблем в среднем потоке, связанных с избыточными запасами бриллиантов и осторожностью из-за макроэкономической неопределенности.Согласно заявлению Anglo, De Beers зафиксировала среднегодовую консолидированную цену в 137 долларов за карат по сравнению со 171 долларом за карат в предыдущем году, в основном из-за продаж более высокой доли алмазов более низкого качества в 2019 году.