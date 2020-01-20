Часы от Patek Philippe стали самыми дорогими из проданных на аукционе Only Watch

Фото: Patek Philippe

Рекордная сумма была перечислена Монакской ассоциации по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна (Association Monégasque contre les Myopathies, AMM) в качестве вклада в разработку методов лечения дегенеративных нервно-мышечных расстройств, говорится в заявлении Patek Philippe.Grandmaster Chime - самые сложные наручные часы из когда-либо изготовленных, на их разработку ушло более 100 тыс. человеко-часов. Часы имеют 20 различных усложнений, их корпус выполнен из стали, а циферблат имеет лососевый цвет.Первый аукцион часов Only Watch был организован в 2005 году и с тех пор проводится каждые два года. Благотворительные торги стали событием мирового масштаба для часовых компаний, демонстрирующих свои уникальные изделия и привлекающих внимание к проблеме мышечной дистрофии Дюшенна. Все часовые компании предлагают свои изделия на аукцион исключительно бесплатно.



