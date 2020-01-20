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Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

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Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

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Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

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«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

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16 декабря 2019

Kagem повышает своим сотрудникам зарплату после переговоров с профсоюзами

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news_01102018_gemfields.pngПринадлежащая на 75 % Gemfields компания Kagem Mining подписала «коллективный договор» с профсоюзами рабочих в Замбии, согласно которому сотрудники получают повышение базовой заработной платы на 10% в этом году и еще на 10% - в 2021 году.
Соответствующее соглашение между руководством Kagem и представителями Национального союза шахтеров и смежных работников (National Union of Miners and Allied Workers, NUMAW), а также Союзом работников горнодобывающей промышленности Замбии (Mine Workers Union of Zambia, MUZ) предусматривает увеличение пенсионного взноса компании с 15% до 20% от базовой заработной платы.
Kagem также предложила увеличить пособие на репатриацию на 11% и повысить пособие на образование на 125%.
 «Увеличение заработной платы отражает ожидаемое увеличение стоимости жизни, а увеличение дополнительных выплат соответствует ожиданиям отрасли, в то же время мы признаем необходимость продолжения инвестиций в сектор драгоценных камней», - сказал председатель совета директоров Kagem Сикстус Муленга (Sixtus Mulenga).
Правительство Замбии недавно продлило лицензию Kagem на добычу изумрудов, что дает компании право продолжать добычу изумрудов в течение 25 лет до апреля 2045 года.
Считается, что шахта Кагем (Kagem) является крупнейшей в мире по добыче изумрудов.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, выручка изумрудного рудника составила $33,2 млн по сравнению с $21 млн, полученным за предыдущий сравнительный период.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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