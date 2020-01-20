«Татнефть» хочет поставлять горючее в Зимбабве в обмен на алмазы

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Руководитель «Татнефти» Наиль Маганов сказал в кулуарах форума в Давосе, что компания работает над поставками топлива в Зимбабве в рамках сделки по обмену алмазов на горючее, сообщило в среду агентство Финмаркет со ссылкой на Интерфакс.

«Мы занимаемся этой темой. Это коммерчески длинная схема. Я хочу сказать, что это история реальная... Я знаю, что поставка топлива реальна», - сказал Маганов, отметив, что этим занимается торговое подразделение «Татнефти».

В ноябре прошлого года средства массовой информации Зимбабве и, в частности, издание Business Times, сообщили, что правительство этой африканской страны намерено заключить сделку сроком на три года по обмену алмазов на горючее на сумму около $1,4 млрд с российским производителем алмазов компанией АЛРОСА и зарегистрированной в Швейцарии компанией Tatneft. Отмечалось, что Зимбабве испытывает периодические перебои с поставками горючего.

Как утверждали тогда инсайдеры в Зимбабве, в результате такой сделки АЛРОСА ежемесячно будет получать алмазы от государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) оценочной стоимостью $40 млн.

«Из-за колебаний на мировом рынке Tatneft будет иметь возможность снизить стоимость алмазов на 30%, - сказал в ноябре источник изданию Business Times. - Дизельное топливо будет поставляться через порт Бейра. Согласно этой договоренности, Tatneft будет поставлять высококачественное дизельное топливо с низким содержанием серы (50 частей на миллион)».

Представитель АЛРОСА в связи с этим заявил в ноябре прошлого года, что данная информация не соответствует действительности и компания не имеет отношения к описанной в материале деятельности.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург



