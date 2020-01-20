Во Владивостоке откроется новая фабрика по огранке и шлифовке алмазов

Компания «М.Суреш Владивосток», имеющая статус резидента свободного порта во Владивостоке, открыла фабрику по производству бриллиантов, которая оснащена высокотехнологичным оборудованием по огранке и шлифовке алмазов, сообщает minvr.ru.
Инвестиции в проект составили порядка 314 млн рублей.
В настоящий момент на фабрике трудоустроено 70 человек, однако фирма планирует увеличить количество рабочих мест до 200.
Поставщиком алмазов выступит компания АЛРОСА.
Как сообщается, это уже третья фабрика по производству бриллиантов, основанная дальневосточными резидентами.
Владивосток играет важную роль в алмазной индустрии в связи с его стратегическим расположением на Дальнем Востоке.
Свободный порт Владивосток - специальная зона, пользующаяся специальными режимами налогообложения.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург