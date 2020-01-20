Эксклюзив

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Во Владивостоке откроется новая фабрика по огранке и шлифовке алмазов

Сегодня
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Компания «М.Суреш Владивосток», имеющая статус резидента свободного порта во Владивостоке, открыла фабрику по производству бриллиантов, которая оснащена высокотехнологичным оборудованием по огранке и шлифовке алмазов, сообщает minvr.ru.
Инвестиции в проект составили порядка 314 млн рублей. 
В настоящий момент на фабрике трудоустроено 70 человек, однако фирма планирует увеличить количество рабочих мест до 200.
Поставщиком алмазов выступит компания АЛРОСА. 
Как сообщается, это уже третья фабрика по производству бриллиантов, основанная дальневосточными резидентами. 
Владивосток играет важную роль в алмазной индустрии в связи с его стратегическим расположением на Дальнем Востоке. 
Свободный порт Владивосток - специальная зона, пользующаяся специальными режимами налогообложения. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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