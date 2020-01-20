Выручка BlueRock в 2019 году выросла на 190%

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BlueRock Diamonds, которая владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, получила доход в размере 4,1 млн фунтов стерлингов за весь 2019 год, что на 190% больше, чем 1,4 млн фунтов стерлингов годом ранее.Впервые во второй половине 2019 года производитель алмазов, котирующийся на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), также работал прибыльно.Добыча алмазов на руднике Кареевлей выросла на 118%, до 12 675 каратов в 2019 году, по сравнению с 5 805 каратами в предыдущем году.«Мы гордимся этим важным этапом, который является свидетельством реализации пересмотренной производственной стратегии, введенной новой управленческой командой компании во втором квартале 2019 года, - сказал исполнительный директор BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - … Эта стратегия была нацелена на стабилизацию производства перед максимизацией эксплуатации ресурса. С этой целью мы разрабатываем планы для дальнейшего постепенного изменения производства и снижения удельных затрат».BlueRock заявила, что работает почти на полную текущую мощность (40 тыс. тонн руды в месяц) и продолжает извлекать выгоду из увеличения эффекта масштаба производства, а руководство по-прежнему сосредоточено на снижении затрат компании.Неаудированная себестоимость алмазов, произведенных во второй половине 2019 года, упала до 275 долларов за карат по сравнению с почти 300 долларами в августе и сентябре 2019 года.Это сопоставимо с ценой реализации за карат алмазов в четвертом квартале 2019 года в размере 410 долларов США.Ожидается, что пересмотренный план добычи на 2020 год будет выпущен после завершения планов по развитию компании.