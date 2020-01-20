Шенженский конгресс ICA 2020 проведет прием ICA Тусон 5 февраля 2020 года

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Конгресс Международной ассоциации цветных драгоценных камней (International Coloredstone Association, ICA) 2020 года, который пройдет в Шэньчжэне, Китай, 20-23 сентября, проведет также ежегодный прием ICA Тусон в отеле «Marriott Tucson University Park» 5 февраля 2020 года.Расположенный в выдающимся центре драгоценных камней и ювелирных изделий, шэньчжэньский конгресс ICA-2020 будет сосредоточен на возможностях и проблемах мирового рынка цветных драгоценных камней, а также на поиске инноваций для улучшения коммуникации и сотрудничества в отрасли.Прием ICA Тусон будет официально открыт шэньчжэньским конгрессом 5 февраля. Во время приема пройдут культурные и гастрономические шоу, которые представят историю традиций и наследия Китая. Участники насладятся живой музыкой, обширным китайским буфетом и уникальным культурным опытом.