Эксклюзив

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Шенженский конгресс ICA 2020 проведет прием ICA Тусон 5 февраля 2020 года

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ica_logo.pngКонгресс Международной ассоциации цветных драгоценных камней (International Coloredstone Association, ICA) 2020 года, который пройдет в Шэньчжэне, Китай, 20-23 сентября, проведет также ежегодный прием ICA Тусон в отеле «Marriott Tucson University Park» 5 февраля 2020 года. 
Расположенный в выдающимся центре драгоценных камней и ювелирных изделий, шэньчжэньский конгресс ICA-2020 будет сосредоточен на возможностях и проблемах мирового рынка цветных драгоценных камней, а также на поиске инноваций для улучшения коммуникации и сотрудничества в отрасли.
Прием ICA Тусон будет официально открыт шэньчжэньским конгрессом 5 февраля. Во время приема пройдут культурные и гастрономические шоу, которые представят историю традиций и наследия Китая. Участники насладятся живой музыкой, обширным китайским буфетом и уникальным культурным опытом.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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