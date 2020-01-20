Luk Fook намерена уменьшить присутствие в Гонконге

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Luk Fook планирует сократить сеть магазинов в Гонконге и расширить свое присутствие в материковом Китае и Макао. Это связано с тем, что в конце 2019 года продажи в Гонконге упали на фоне массовых уличных демонстраций и сокращения числа туристов, сообщает diamonds.net.Luk Fook также ускорит свою экспансию на материке. Компания намерена открыть, по крайней мере, 300 магазинов, не считая закрытий некоторых магазинов в текущем финансовом году, в основном лицензированных бутиков в городах более низкого уровня. В 3 квартале, который закончился 31 декабря, продажи Luk Fook в сопоставимых магазинах упали на 25% по сравнению с прошлым годом на фоне массовых уличных протестов и снижения числа туристов в Гонконге, а также высокой цены на золото. Общий объем продаж в Гонконге и Макао упал на 27%, однако показатели продаж в самом Макао увеличились.Согласно сообщению, в материковом Китае наблюдалось умеренное замедление продаж из-за цен на золото и влияния торговой войны с США. Продажи упали на 3% в лицензированных магазинах, которые составляют 94% от их общего объема, и упали на 12% в магазинах самообслуживания. Продажи в Гонконге продолжали снижаться в первые две недели января, но более медленными темпами, в то время как в Макао продолжался рост, отмечается в сообщении.