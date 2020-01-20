Эксклюзив

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Вторая торговая миссия Rapaport в Сурат оказалась плодотворной

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Rapaport_logo.pngТорговая миссия Rapaport в Сурат, Индия, привлекла группу международных диамантеров и ювелиров из США, Бельгии, Ботсваны, Австралии, Южной Африки, Швейцарии и Китая. Миссия предоставила участникам беспрецедентную возможность встретиться и пообщаться с местными огранщиками, дилерами и маркет-мейкерами в крупнейшем в мире центре огранки алмазов, говорится в пресс-релизе, распространенном RAPAPORT.
Миссия была в том числе образовательной - ее участники посетили высокотехнологичные фабрики в Сурате и ювелирный рынок на улице Махидхарпура. Более ста производителей и дилеров бриллиантов присоединились к мероприятию, где были установлены новые бизнес-связи и созданы деловые отношения.
Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель компании Rapaport, сказал: «Компания Rapaport способствует расширению связей между всеми секторами торговли алмазами. Мы были рады принять вторую торговую миссию в Сурате, которая дала участникам беспрецедентную возможность напрямую взаимодействовать с алмазным сообществом Сурата, включая малые, средние и крупные компании. Поездка способствовала развитию взаимовыгодных отношений, основанных на более глубоком понимании важной роли Сурата в алмазной промышленности».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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